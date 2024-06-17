У Чехії стався нещасний випадок на військовому полігоні, є постраждалі 

У Чехії повідомляють про нещасний випадок з вибухом боєприпасу на одному з військових полігонів, внаслідок інциденту є постраждалі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Novinky.

Вибух стався на військовому навчальному полігоні в районі міста Лібава. В армії офіційно повідомили, що йдеться про "серйозний інцидент" і внаслідок події постраждали люди.

Що саме вибухнуло і скільки всього постраждалих, у повідомленні не уточнюють.

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"Ми намагаємося якнайшвидше надати допомогу, на місце прибув медичний гелікоптер. Інцидентом займається військова поліція", – повідомили у збройних силах Чехії.

Řešíme vážnou nehodu ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá, kde vybuchla zatím blíže neurčená munice. Na místě jsou bohužel zranění. Snažíme se poskytnout co nejrychlejší pomoc, zasahuje vrtulník záchranné služby. Událost řeší Vojenská policie. – Armáda ČR (@ArmadaCR) June 17, 2024

Нагадаємо, у травні в Латвії під час військових навчань загинув військовослужбовець; у Швеції на навчаннях НАТО під час стрибка з парашутом постраждали 11 військових.



