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У Чехії стався нещасний випадок на військовому полігоні, є постраждалі 

Новини — Понеділок, 17 червня 2024, 13:45 — Марія Ємець

У Чехії повідомляють про нещасний випадок з вибухом боєприпасу на одному з військових полігонів, внаслідок інциденту є постраждалі. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Novinky.

Вибух стався на військовому навчальному полігоні в районі міста Лібава. В армії офіційно повідомили, що йдеться про "серйозний інцидент" і внаслідок події постраждали люди. 

Що саме вибухнуло і скільки всього постраждалих, у повідомленні не уточнюють. 

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"Ми намагаємося якнайшвидше надати допомогу, на місце прибув медичний гелікоптер. Інцидентом займається військова поліція", – повідомили у збройних силах Чехії. 

Нагадаємо, у травні в Латвії під час військових навчань загинув військовослужбовець; у Швеції на навчаннях НАТО під час стрибка з парашутом постраждали 11 військових


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Чехія
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