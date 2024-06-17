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В Чехии произошел несчастный случай на военном полигоне, есть пострадавшие

Новости — Понедельник, 17 июня 2024, 13:45 — Мария Емец

В Чехии сообщают о несчастном случае со взрывом боеприпаса на одном из военных полигонов, в результате инцидента есть пострадавшие.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Novinky.

Взрыв произошел на военном учебном полигоне в районе города Либава. В армии официально сообщили, что речь идет о "серьезном инциденте" и в результате происшествия пострадали люди.

Что именно взорвалось и сколько всего пострадавших, в сообщении не уточняют.

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"Мы стараемся как можно быстрее оказать помощь, на место прибыл вертолет. Инцидентом занимается военная полиция", – сообщили в вооруженных силах Чехии. 

Напомним, в мае в Латвии во время военных учений погиб военнослужащий. А в Швеции на учениях НАТО во время прыжка с парашютом  пострадали 11 военных.

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Чехия
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