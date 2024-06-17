В Чехии произошел несчастный случай на военном полигоне, есть пострадавшие

В Чехии сообщают о несчастном случае со взрывом боеприпаса на одном из военных полигонов, в результате инцидента есть пострадавшие.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Novinky.

Взрыв произошел на военном учебном полигоне в районе города Либава. В армии официально сообщили, что речь идет о "серьезном инциденте" и в результате происшествия пострадали люди.

Что именно взорвалось и сколько всего пострадавших, в сообщении не уточняют.

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"Мы стараемся как можно быстрее оказать помощь, на место прибыл вертолет. Инцидентом занимается военная полиция", – сообщили в вооруженных силах Чехии.

Řešíme vážnou nehodu ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá, kde vybuchla zatím blíže neurčená munice. Na místě jsou bohužel zranění. Snažíme se poskytnout co nejrychlejší pomoc, zasahuje vrtulník záchranné služby. Událost řeší Vojenská policie. – Armáda ČR (@ArmadaCR) June 17, 2024

Напомним, в мае в Латвии во время военных учений погиб военнослужащий. А в Швеции на учениях НАТО во время прыжка с парашютом пострадали 11 военных.