Експрем'єр Албанії програв апеляцію на заборону в'їзду до Британії

Лідер албанської опозиції Салі Беріша, колишній президент і прем'єр-міністр країни, в понеділок програв апеляцію на заборону в'їзду до Великої Британії через його ймовірні кримінальні зв'язки та корупцію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Беріша, лідер головної опозиційної Демократичної партії Албанії, був позбавлений права на в'їзд до Сполученого Королівства у 2022 році через зв'язки з організованою злочинністю і корупцією, які Беріша заперечує.

У березні він оскаржив це рішення в Спеціальній імміграційній апеляційній комісії (SIAC) у Лондоні, стверджуючи, що йому заборонили в'їзд до Великої Британії на підставі недоведених неправдивих тверджень.

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У понеділок SIAC у письмовому рішенні відхилила апеляцію Беріші.

Беріша був прем'єр-міністром Албанії у 2005-2013 роках, а також президентом у 1992-1997 роках.

У травні 2021 року уряд США заборонив Беріші та його близьким родичам в'їзд до країни через імовірну причетність до корупції. Через це експрем'єр Албанії вирішив подати до суду на держсекретаря США Блінкена за наклеп.

У липні 2022 року Беріша заявив, що Сполучене Королівство заборонило йому в’їзд до країни, посилаючись на його причетність до організованої злочинності та корупції.