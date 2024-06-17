Экс-премьер Албании проиграл апелляцию на запрет въезда в Британию

Лидер албанской оппозиции Сали Бериша, бывший президент и премьер-министр страны, в понедельник проиграл апелляцию на запрет въезда в Великобританию из-за его вероятных криминальных связей и коррупции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Бериша, лидер главной оппозиционной Демократической партии Албании, был лишен права на въезд в Соединенное Королевство в 2022 году из-за связей с организованной преступностью и коррупцией, которые Бериша отрицает.

В марте он обжаловал это решение в Специальной иммиграционной апелляционной комиссии (SIAC) в Лондоне, утверждая, что ему запретили въезд в Великобританию на основании недоказанных ложных утверждений.

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В понедельник SIAC в письменном решении отклонила апелляцию Бериши.

Бериша был премьер-министром Албании в 2005-2013 годах, а также президентом в 1992-1997 годах.

В мае 2021 года правительство США запретило Берише и его близким родственникам въезд в страну из-за вероятной причастности к коррупции. Из-за этого экс-премьер Албании решил подать в суд на госсекретаря США Блинкена за клевету.

В июле 2022 года Бериша заявил, что Соединенное Королевство запретило ему въезд в страну, ссылаясь на его причастность к организованной преступности и коррупции.