Вибух на полігоні в Чехії: один військовий загинув
Збройні сили Чехії повідомили про смерть одного з військових, поранених у результаті вибуху на полігоні в районі міста Лібава на сході країни.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні чеської армії у X (Twitter).
Як уточнили чеські Збройні сили, один кадровий військовий в результаті інциденту на полігоні загинув, а ще семеро солдатів і один цивільний працівник були доставлені до військово-навчального госпіталю в Оломоуці.
"Сім'ї поранених і загиблого солдата були повідомлені. Ми будемо інформувати громадськість про подальший розвиток подій, а наразі просимо набратися терпіння", – додали там.
Během výbuchu ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá zemřel jeden voják z povolání. Dalších sedm vojáků z povolání a jeden občanský zaměstnanec bylo převezeno do vojenské a fakultní nemocnice v Olomouci. Rodiny zraněných a zemřelého vojáka byly vyrozuměny. Veřejnost budeme o… pic.twitter.com/FFUiNfj7Uo– Armáda ČR (@ArmadaCR) June 17, 2024
Чеська поліція раніше в понеділок повідомила про нещасний випадок з вибухом боєприпасу на одному з військових полігонів.
Медики спершу повідомляли про дев'ятьох поранених у результаті інциденту.