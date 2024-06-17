Укр Рус Eng

Вибух на полігоні в Чехії: один військовий загинув

Новини — Понеділок, 17 червня 2024, 16:38 — Олег Павлюк

Збройні сили Чехії повідомили про смерть одного з військових, поранених у результаті вибуху на полігоні в районі міста Лібава на сході країни.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні чеської армії у X (Twitter).

Як уточнили чеські Збройні сили, один кадровий військовий в результаті інциденту на полігоні загинув, а ще семеро солдатів і один цивільний працівник були доставлені до військово-навчального госпіталю в Оломоуці.

"Сім'ї поранених і загиблого солдата були повідомлені. Ми будемо інформувати громадськість про подальший розвиток подій, а наразі просимо набратися терпіння", – додали там.

Реклама:

Чеська поліція раніше в понеділок повідомила про нещасний випадок з вибухом боєприпасу на одному з військових полігонів.

Медики спершу повідомляли про дев'ятьох поранених у результаті інциденту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія інциденти
Реклама: