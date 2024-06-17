Вибух на полігоні в Чехії: постраждали дев’ять військових

Від вибуху на чеському військовому полігоні в районі міста Лібава на сході країни постраждали дев’ять військовослужбовців.

Як пише "Європейська правда", про це агентству AFP повідомив Адам Фрітчер – речник лікарні міста Оломоуц, куди доправили поранених.

За словами Фрітчера, двох чеських солдатів із пораненнями середньої тяжкості доставили гелікоптером до університетської лікарні в Оломоуці.

"Шестеро були перевезені до військового шпиталю в Оломоуці машинами швидкої допомоги, а одному надали допомогу на місці", – додав він.

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У Лібаві чеська армія навчає українських солдатів з кінця 2022 року, але речниця військової поліції Чехії Катерина Млинкова уточнила AFP, що поранені "не були іноземцями".

Чеська поліція раніше в понеділок повідомила про нещасний випадок з вибухом боєприпасу на одному з військових полігонів.

Нагадаємо, у травні в Латвії під час військових навчань загинув військовослужбовець. А у Швеції на навчаннях НАТО під час стрибка з парашутом постраждали 11 військових.