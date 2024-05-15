Британія експортуватиме зброю Ізраїлю попри можливу операцію в Рафаху

В уряді Великої Британії заявили, що будуть й надалі схвалювати експорт озброєнь до Ізраїлю навіть у випадку наземної операції в Рафаху.

Про це в інтерв’ю агентству Reuters розповів британський віцепрем'єр-міністр Олівер Дауден, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, повномасштабна ізраїльська операція в Рафаху сама по собі не призведе до призупинення поставок зброї з Британії.

"Оцінка, яку ми проводимо для контролю за експортом озброєнь, є однією з найсуворіших у світі... Жодна окрема дія не є червоною лінією", – сказав Дауден.

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Він додав, що в британському уряді впевнені, що експорт озброєння до Ізраїлю триватиме.

"Дії Ізраїлю щодо Рафаха не є чимось, що саме по собі спричинить зміну позиції уряду Великої Британії щодо експорту озброєнь", – зазначив Дауден.

Водночас він підкреслив, що британський уряд продовжить консультації з Ізраїлем щодо необхідності звести до мінімуму кількість жертв серед цивільних.

Раніше глава британського МЗС Девід Кемерон заявив, що якщо Британія заборонить продаж зброї Ізраїлю, це лише посилить терористичне угруповання ХАМАС у секторі Гази.

Пентагон 8 травня підтвердив, що США поставили на паузу відправлення наступної партії зброї Ізраїлю.

Американський президент Джо Байден пригрозив призупинити постачання зброї Ізраїлю, якщо він все ж зайде для продовження операції у місто Рафах на півдні сектора Гази.

Також у Білому домі вважають, що масштабна операція Ізраїлю в Рафаху не сприятиме досягненню його мети - розгрому угруповання ХАМАС в Газі.