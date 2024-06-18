У Молдові вимагають вибачень у депутата за слова про "бордельне" майбутнє дівчат в "русском мире"

У Молдові зажадали пояснень і вибачень від "яструба" президентської партії "Дія і солідарність" (PAS) Оазу Нантоя після його різкої промови про наслідки панування "русского мира" для молдовських громадян.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Нантоя звинуватили в образі жінок Молдови після його слів про те, що в умовах "русского мира" в Молдові "в гарних молдовських дівчат буде блискуча перспектива – за рублі обслуговувати в борделях російських воїнів-визволителів".

Нантой сказав про це на засіданні парламенту 14 червня, де він виступив із промовою про те, що може означати для Молдови стати частиною "русского мира".

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Депутат нагадав про скандал із кількома танцюристами державного ансамблю Joc, які вирушили на Петербурзький міжнародний економічний форум разом із проросійським олігархом-втікачем Іланом Шором і главою Гагаузії Євгенією Гуцул.

Нантой також сказав, що бути частиною "русского мира" для Молдови означатиме, що молодь зможе стати "зомбованим гарматним м'ясом і вбивати всіх, на кого вкаже великий Путін", а молдовських дітей "пропустять через процес радикальної денацифікації – розпеченим залізом випалюватиметься румунський дух".

Депутат закликав громадян узяти участь у референдумі 20 жовтня і проголосувати за європейську інтеграцію Молдови.

Депутатка Адела Райляну від проросійського блоку комуністів і соціалістів назвала виступ Нантоя "скандальною образою на адресу молдовських жінок" і звернулася до платформи жінок-депутатів із вимогою засудити колегу, а постійне бюро парламенту – "зібратися та вжити необхідних заходів для покарання неприйнятної поведінки".

Голова платформи жінок-депутатів парламенту, віцеспікерка і депутатка партії PAS Дойне Герман зазначила, що на наступному засіданні парламенту попросить Нантоя дати пояснення і "вибачитися за образи, які він не мав на увазі".

"Російська агресія в Україні, випадки геноциду, зґвалтувань, грубого порушення прав людини на окупованих територіях, скоєні російською армією в Бучі та інших містах, викликають стурбованість у нашому суспільстві. Ми знаємо і бачимо, на що здатна окупаційна армія. Ми вимагаємо миру, ми вимагаємо припинення війни та систематичного порушення прав людини, яке тягне за собою агресивна війна. Ми попросимо пана Нантоя на наступному пленарному засіданні дати пояснення і вибачитися", – додала Герман.

Депутат парламенту Молдови Оазу Нантой – один з "яструбів" партії президентки Молдови, який розуміє тактику росіян. Дивіться його інтерв’ю "Європейській правді".

Тестова версія розмови – у матеріалі Загроза Придністров'я, план Путіна та "ватні" українці Молдови.