В Молдове требуют от депутата извинений за слова о "бордельном" будущем девушек в "русском мире"

В Молдове потребовали объяснений и извинений от "ястреба" президентской партии "Действие и солидарность" (PAS) Оазу Нантоя после его резкой речи о последствиях господства "русского мира" для молдовских граждан.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Нантоя обвинили в оскорблении женщин Молдовы после его слов о том, что в условиях "русского мира" в Молдове "у красивых молдовских девушек будет блестящая перспектива – за рубли обслуживать в борделях российских воинов-освободителей".

Нантой сказал об этом на заседании парламента 14 июня, где он выступил с речью о том, что может означать для Молдовы стать частью "русского мира".

Реклама:

Депутат напомнил о скандале с несколькими танцорами государственного ансамбля Joc, которые отправились на Петербургский международный экономический форум вместе с беглым пророссийским олигархом Иланом Шором и главой Гагаузии Евгенией Гуцул.

Нантой также сказал, что быть частью "русского мира" для Молдовы будет означать, что молодежь сможет стать "зомбированным пушечным мясом и убивать всех, на кого укажет великий Путин", а молдовских детей "пропустят через процесс радикальной денацификации – раскаленным железом будет выжигаться румынский дух".

Депутат призвал граждан принять участие в референдуме 20 октября и проголосовать за европейскую интеграцию Молдовы.

Депутат Адела Райляну от пророссийского блока коммунистов и социалистов назвала выступление Нантоя "скандальным оскорблением в адрес молдовских женщин" и обратилась к платформе женщин-депутатов с требованием осудить коллегу, а постоянное бюро парламента – "собраться и принять необходимые меры для наказания неприемлемого поведения".

Председатель платформы женщин-депутатов парламента, вице-спикер и депутат партии PAS Дойне Герман отметила, что на следующем заседании парламента попросит Нантоя дать объяснения и "извиниться за оскорбления, которые он не имел в виду".

"Российская агрессия в Украине, случаи геноцида, изнасилований, грубого нарушения прав человека на оккупированных территориях, совершенные российской армией в Буче и других городах, вызывают обеспокоенность в нашем обществе. Мы знаем и видим, на что способна оккупационная армия. Мы требуем мира, мы требуем прекращения войны и систематического нарушения прав человека, которое влечет за собой агрессивная война. Мы попросим господина Нантоя на следующем пленарном заседании дать объяснения и извиниться", – добавила Герман.

Депутат парламента Молдовы Оазу Нантой – один из "ястребов" партии президента Молдовы, который понимает тактику россиян. Смотрите его интервью "Европейской правде".

Тестовая версия разговора – в материале Угроза Приднестровья, план Путина и "ватные" украинцы Молдовы.