Орбан про головування Угорщини в ЄС: Ми хочемо окупувати Брюссель

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що угорське головування в Раді Європейського Союзу в другій половині 2024 року буде "більше миротворчим", а його метою є "окупувати Брюссель".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Орбан сказав в інтерв’ю угорському журналу Mandiner.

За словами прем’єра Угорщини, головування його країни в ЄС матиме "більше миротворчу, балансуючу роль, ніж звичайна войовнича Угорщина, яка представляє свої національні інтереси".

На питання про теоретичну ймовірність позбавлення Будапешта головування або й узагалі його виходу з ЄС Орбан відповів, що хоче завести Угорщину "ще глибше всередину" об’єднання.

"Мій план полягає не в тому, щоб ми покинули Брюссель, а в тому, щоб його окупувати. Я не пропоную, щоб Угорщина стояла осторонь, на узбіччі, на зовнішньому колі, але щоб вона увійшла туди, представляла свої ідеали, свої цінності, свою програму і переконувала все більше країн, що це правильно", – пояснив він.

Голова угорського уряду вважає, що його держава показує успіх у порівнянні з іншими – починаючи від виходу з економічної кризи 2010 року до боротьби з міграцією та існування "консервативно-християнської політичної системи, яка здатна завоювати довіру народу".

"Я хотів би, щоб Брюссель і Європа в цілому серйозно замислилися над тим, чи не варто нам замість прогресивно-ліберального божевілля, яке ми спостерігаємо сьогодні, звернути увагу на Угорщину. Можливо, вони знайдуть щось, що зможуть взяти з угорської моделі", – припустив Орбан.

Угорщина, як відомо, головуватиме в Раді Європейського Союзу з липня по грудень 2024 року після Бельгії. Нині в Раді ЄС головує Іспанія.

У червні Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій висловив "серйозне занепокоєння" подіями в Угорщині у світлі її майбутнього головування в Раді Європейського Союзу.