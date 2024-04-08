Politico описало пріоритети головування Угорщини в Раді ЄС

Піврічне головування Угорщини у Раді ЄС зосередиться на боротьбі з нелегальною міграцією, інтеграції до ЄС Західних Балкан та навряд чи акцентуватиме на проблемах клімату.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Головування Угорщини у Раді Євросоюзу має розпочатися 1 липня цього року і триватиме 6 місяців.

Передбачається, що країна, яка головує на ротаційній основі у Раді ЄС, має відкинути свої національні інтереси, але мало хто вірить, що Віктор Орбан не скористається можливістю схилити ситуацію на свій бік.

Враховуючи боротьбу Будапешта проти міграційної політики ЄС, це питання буде в центрі уваги під час головування Угорщини.

Виступаючи разом зі своїм австрійським колегою на початку цього року, угорський глава МЗС Петер Сійярто заявив, що "необхідні різкі політичні зміни в Брюсселі, щоб Європейський Союз не приваблював, а зупиняв нелегальних мігрантів".

Іншим пріоритетом буде розширення, але на умовах Угорщини. Хоча Будапешт, як очікується, просуватиме це питання, він зосередиться на прагненнях країн Західних Балкан, а не України, вступ якої він погрожує блокувати

Важливо також те, що Угорщина викреслить зі свого переліку пріоритетів. Оскільки Орбан використав нещодавні протести фермерів як знак народного невдоволення "зеленою" політикою Брюсселя, посадовці ЄС не очікують, що під час перебування Угорщини на посаді головуючого в Євросоюзі буде зроблено акцент на кліматі.

У своїй щорічній промові перед парламентом Угорщини в лютому Орбан зазначив, що головування Угорщини в ЄС збігатиметься з виборами президента США. "Зробимо Європу знову великою! Там MAGA, тут MEGA", – заявив Орбан, натякаючи на своє прихильне ставлення до потенційного кандидата республіканців Дональда Трампа.

Наприкінці грудня Орбан заявляв, що угорське головування в Раді Європейського Союзу в другій половині 2024 року буде "більше миротворчим", а його метою є "окупувати Брюссель".

Також Орбан порівнював членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією.