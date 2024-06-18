Зеленський обговорив зі спікеркою Сейму Литви посилення обороноздатності України та Саміт миру

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікеркою Сейму Литви Вікторією Чміліте-Нільсен, яка перебуває з візитом у Києві.

Про це Зеленський написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Під час зустрічі йшлося про нагальні потреби для посилення обороноздатності України, результати першого Глобального саміту миру у Швейцарії.

Також Зеленський і Чміліте-Нільсен обговорили подальші кроки в напрямі встановлення справедливого миру в Україні та співпрацю в контексті інтеграції до ЄС і НАТО.

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"Я вдячний Сейму за значну політичну підтримку, а також військову та гуманітарну допомогу, надану Литвою, та її участь у реалізації Формули миру", – зазначив Зеленський.

Своєю чергою Чміліте-Нільсен зауважила, що Литва повністю підтримує Мирну формулу України.

"Справедливий і тривалий мир може бути досягнутий лише тоді, коли буде відновлено територіальну цілісність і суверенітет України", – підкреслила вона.

У вівторок в Україну з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.

Нагадаємо, наприкінці травня уряд Литви схвалив виділення 13,5 млн євро на придбання радарів повітряного спостереження, які будуть передані для коаліції з пошуку засобів протиповітряної оборони України, яку очолює Німеччина.

Того ж місяця стало відомо, що Литва передасть Україні шість радарних систем AMBER-1800 з радіусом дії близько 350 кілометрів.