Укр Рус Eng

В Україну прибула спікерка Сейму Литви

фото
Новини — Вівторок, 18 червня 2024, 09:21 — Христина Бондарєва

В Україну з офіційним візитом 18 червня прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.

Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, повідомляє "Європейська правда".

Кондратюк зустріла Чміліте-Нільсен на київському вокзалі. 

"Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин", – зазначила Кондратюк на своїй Facebook-сторінці.

Реклама:

"Рада повернутися до Києва, щоб підтвердити непохитну підтримку Сейму Литви перемозі України та її шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції", – написала литовська спікерка у соцмережі Х (Twitter).

Нагадаємо, наприкінці травня уряд Литви схвалив виділення 13,5 млн євро на придбання радарів повітряного спостереження, які будуть передані для коаліції з пошуку засобів протиповітряної оборони України, яку очолює Німеччина.

Того ж місяця стало відомо, що Литва передасть Україні шість радарних систем AMBER-1800 з радіусом дії близько 350 кілометрів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва
Реклама: