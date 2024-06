В Україну прибула спікерка Сейму Литви

В Україну з офіційним візитом 18 червня прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.

Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, повідомляє "Європейська правда".

Кондратюк зустріла Чміліте-Нільсен на київському вокзалі.

"Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин", – зазначила Кондратюк на своїй Facebook-сторінці.

"Рада повернутися до Києва, щоб підтвердити непохитну підтримку Сейму Литви перемозі України та її шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції", – написала литовська спікерка у соцмережі Х (Twitter).

Delighted to return to #Kyiv to reaffirm the unwavering support of the @LRSeimas for #Ukraine's victory and its journey towards European and Euro-Atlantic integration. Thank you @Ole_Kondratiuk for the very warm welcome.

Together we stand strong! 🇱🇹🤝🇺🇦 pic.twitter.com/O5efVd52mw