В Україну прибула спікерка Сейму Литви
Новини — Вівторок, 18 червня 2024, 09:21 —
В Україну з офіційним візитом 18 червня прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.
Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, повідомляє "Європейська правда".
Кондратюк зустріла Чміліте-Нільсен на київському вокзалі.
"Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин", – зазначила Кондратюк на своїй Facebook-сторінці.
"Рада повернутися до Києва, щоб підтвердити непохитну підтримку Сейму Литви перемозі України та її шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції", – написала литовська спікерка у соцмережі Х (Twitter).
Delighted to return to #Kyiv to reaffirm the unwavering support of the @LRSeimas for #Ukraine's victory and its journey towards European and Euro-Atlantic integration. Thank you @Ole_Kondratiuk for the very warm welcome.– Viktorija Cmilyte-Nielsen (@VCmilyte) June 18, 2024
Together we stand strong! 🇱🇹🤝🇺🇦 pic.twitter.com/O5efVd52mw
Нагадаємо, наприкінці травня уряд Литви схвалив виділення 13,5 млн євро на придбання радарів повітряного спостереження, які будуть передані для коаліції з пошуку засобів протиповітряної оборони України, яку очолює Німеччина.
Того ж місяця стало відомо, що Литва передасть Україні шість радарних систем AMBER-1800 з радіусом дії близько 350 кілометрів.