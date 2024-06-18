Зеленский обсудил со спикером Сейма Литвы усиление обороноспособности Украины и Саммит мира
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен, которая находится с визитом в Киеве.
Об этом Зеленский написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".
Во время встречи речь шла о насущных потребностях для усиления обороноспособности Украины, результаты первого Глобального саммита мира в Швейцарии.
Также Зеленский и Чмилите-Нильсен обсудили дальнейшие шаги в направлении установления справедливого мира в Украине и сотрудничество в контексте интеграции в ЕС и НАТО.
"Я благодарен Сейму за значительную политическую поддержку, а также военную и гуманитарную помощь, предоставленную Литвой, и ее участие в реализации Формулы мира", – отметил Зеленский.
В свою очередь Чмилите-Нильсен отметила, что Литва полностью поддерживает Мирную формулу Украины.
"Справедливый и длительный мир может быть достигнут только тогда, когда будет восстановлена территориальная целостность и суверенитет Украины", – подчеркнула она.
Во вторник в Украину с официальным визитом прибыла спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.
Напомним, в конце мая правительство Литвы одобрило выделение 13,5 млн евро на приобретение радаров воздушного наблюдения, которые будут переданы для коалиции по поиску средств противовоздушной обороны Украины, которую возглавляет Германия.
В том же месяце стало известно, что Литва передаст Украине шесть радарных систем AMBER-1800 с радиусом действия около 350 километров.