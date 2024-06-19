РФ готовится приостановить участие в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия собирается приостановить свое участие в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

На заседании Совета Федерации РФ она заявила, что верхняя палата парламента России совместно с Госдумой подготовят решение о прекращении участия в деятельности Парламентской ассамблеи ОБСЕ и замораживании выплат этой организации со стороны РФ.

"Коллеги, я бы поддержала, давайте дадим такое поручение комитету (Совета Федерации) отработать с коллегами из Госдумы и подготовить такое решение о приостановлении нашего участия и соответственно о приостановлении выплат в Парламентскую ассамблею ОБСЕ со стороны РФ", – сказала Матвиенко.

Реклама:

Ее заявлению предшествовало выступление первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, который озвучил такую позицию, сказав, что она согласована с другой палатой парламента РФ – Госдумой.

Тот заявил, что, по мнению российской стороны, "уничтожены все принципы, на которых держалась" ПА ОБСЕ. Кроме того, он сказал, что произошла "тотальная украинизация" повестки дня ассамблеи.

Недавно румынские власти отказались выдать визы российской и белорусской делегациям для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоится в Румынии с 29 июня по 3 июля.

Российская делегация ранее отказалась участвовать как минимум в двух сессиях ПА ОБСЕ – осенью 2023 года в Ереване и зимой 2024 года в Вене. Российские парламентарии также не присутствовали на сессиях в Великобритании и Канаде в 2022 и 2023 годах соответственно из-за отсутствия виз.

В июле 2023 года Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла декларацию, в которой назвала Россию государством-спонсором терроризма.

А в начале этого года Россия объявила о приостановлении участия в ПА ОБСЕ.

Парламентская ассамблея объединяет 57 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.