Зеленський розповів про зустріч зі спікером Сейму Польщі

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі зі спікером Сейму Польщі Шимоном Головнею у Києві говорили, серед іншого, про співпрацю для захисту українського неба і підготовку двосторонньої безпекової угоди.

Про це Зеленський повідомив у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

Володимир Зеленський розповів, що вони з Шимоном Головнею говорили про ситуацію на фронті та повітряні атаки з боку РФ.

During my meeting with Poland’s Sejm Marshal @szymon_hołownia, we discussed the frontline situation and Russia’s ongoing aerial terror. We also talked about cooperation to protect Ukrainian skies.



Separately, we reviewed the Global Peace Summit outcomes and preparations for… pic.twitter.com/XJr9vjr893

