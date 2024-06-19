Зеленський розповів про зустріч зі спікером Сейму Польщі

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі зі спікером Сейму Польщі Шимоном Головнею у Києві говорили, серед іншого, про співпрацю для захисту українського неба і підготовку двосторонньої безпекової угоди.

Про це Зеленський повідомив у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

Володимир Зеленський розповів, що вони з Шимоном Головнею говорили про ситуацію на фронті та повітряні атаки з боку РФ.

During my meeting with Poland’s Sejm Marshal @szymon_hołownia, we discussed the frontline situation and Russia’s ongoing aerial terror. We also talked about cooperation to protect Ukrainian skies.



Separately, we reviewed the Global Peace Summit outcomes and preparations for… pic.twitter.com/XJr9vjr893 Реклама: June 19, 2024

"Ми також говорили про співпрацю для захисту українського неба. Окремо ми обговорили результати Глобального саміту миру та підготовку до підписання двосторонньої безпекової угоди", – зазначив Зеленський.

Він додав подяку Польщі за усю надану допомогу та за її підтримку у питанні наближення України до членства у ЄС.

Нагадаємо, приїзд Шимона Головні до Києва 19 червня є його першим візитом в Україну. Перед зустріччю із Зеленським він виступив у Верховній Раді, а також вшанував захисників України біля стін Михайлівського золотоверхого монастиря.

Наприкінці травня до Києва приїздила очільниця польського Сенату Малгожата Кідава-Блонська.

Напередодні в Україні з офіційним візитом перебувала спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.