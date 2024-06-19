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Зеленський розповів про зустріч зі спікером Сейму Польщі

Новини — Середа, 19 червня 2024, 15:14 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі зі спікером Сейму Польщі Шимоном Головнею у Києві говорили, серед іншого, про співпрацю для захисту українського неба і підготовку двосторонньої безпекової угоди.

Про це Зеленський повідомив у своєму X (Twitter), пише "Європейська правда".

Володимир Зеленський розповів, що вони з Шимоном Головнею говорили про ситуацію на фронті та повітряні атаки з боку РФ.

"Ми також говорили про співпрацю для захисту українського неба. Окремо ми обговорили результати Глобального саміту миру та підготовку до підписання двосторонньої безпекової угоди", – зазначив Зеленський.

Він додав подяку Польщі за усю надану допомогу та за її підтримку у питанні наближення України до членства у ЄС. 

Нагадаємо, приїзд Шимона Головні до Києва 19 червня є його першим візитом в Україну. Перед зустріччю із Зеленським він виступив у Верховній Раді, а також вшанував захисників України біля стін Михайлівського золотоверхого монастиря. 

Наприкінці травня до Києва приїздила очільниця польського Сенату Малгожата Кідава-Блонська.

Напередодні в Україні з офіційним візитом перебувала спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.

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Польща Зеленський
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