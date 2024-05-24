Глава Сенату Польщі у Раді: Маємо захищати дружбу з Україною

Очільниця польського Сенату Малгожата Кідава-Блонська у п’ятницю виступила у Верховній Раді, закликавши захищати дружбу України та Польщі.

Текст виступу польської колеги навів спікер ВР Руслан Стефанчук, пише "Європейська правда".

Кідава-Блонська зазначила, що "трагедія України — це також трагедія Польщі", у Польщі оплакують "кожне ваше життя й кожне ваше страждання".

Малгожата Кідава-Блонська під час виступу у Верховній Раді 24 травня фото з facebook-сторінки глави Верховної ради руслана стефанчука

Оскільки ми століттями живемо поруч, ми дуже добре знаємо, що це — страждання, заподіяні одним і тим самим ворогом, те саме варварство, варварство Кремля, впало на український народ і на польський народ. Ми повинні захищати нашу дружбу від недовіри, особливо зараз, коли цю недовіру намагається вселити нам наш спільний ворог – Росія", – сказала Кідава-Блонська.

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Вона заявила, що у новому небезпечному світі ні Польща, ні Україна не можуть вижити поодинці.

"Обидві наші країни потребують Європейського Союзу й НАТО. Нам потрібні друзі як по один бік Атлантики, так і по інший. Польща є в ЄС і в НАТО, Україна має право й повинна бути там. Процес приєднання повинен відбутися якомога швидше. Київ може розраховувати на нашу підтримку на кожному етапі цього процесу", – запевнила глава польського Сейму.

Нагадаємо, на спільному брифінгу з Кідавою-Блонською голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про початок офіційних переговорів України і Польщі щодо двосторонньої безпекової угоди.

Малгожата Кідава-Блонська прибула з візитом до Києва у п’ятницю.