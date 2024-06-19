Спікер Сейму Польщі прибув із першим візитом до України та виступив у Раді
Новини — Середа, 19 червня 2024, 12:37 —
До України з першим візитом 19 червня прибув маршалок (спікер) Сейму Польщі Шимон Головня.
Як пише "Європейська правда", про це у Facebook повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.
Віцеспікерка Верховної Ради заявила, що це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-польських відносин.
"Цінно, що свій візит спікер розпочинає з вшанування та покладання квітів до Стіни пам'яті біля Михайлівської площі", – зазначила Кондратюк.
Водночас народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко повідомила, що Головня виступив у Верховній Раді.
"Маршалок почав виступ українською. Жест поваги до нашої ідентичності і незалежності", – зауважила вона.
За словами Геращенко, Головня назвав депортацію кримських татар радянським режимом у роки Другої світової геноцидом – злочином, який має бути визнаний всім світом.
Напередодні в Україні з офіційним візитом перебувала спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.
Під час свого візиту вона провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.