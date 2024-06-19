Спікер Сейму Польщі прибув із першим візитом до України та виступив у Раді

До України з першим візитом 19 червня прибув маршалок (спікер) Сейму Польщі Шимон Головня.

Як пише "Європейська правда", про це у Facebook повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

Віцеспікерка Верховної Ради заявила, що це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-польських відносин.

"Цінно, що свій візит спікер розпочинає з вшанування та покладання квітів до Стіни пам'яті біля Михайлівської площі", – зазначила Кондратюк.

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Водночас народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко повідомила, що Головня виступив у Верховній Раді.

"Маршалок почав виступ українською. Жест поваги до нашої ідентичності і незалежності", – зауважила вона.

За словами Геращенко, Головня назвав депортацію кримських татар радянським режимом у роки Другої світової геноцидом – злочином, який має бути визнаний всім світом.

Напередодні в Україні з офіційним візитом перебувала спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.

Під час свого візиту вона провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.