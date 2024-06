Зеленский рассказал о встрече со спикером Сейма Польши

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со спикером Сейма Польши Шимоном Головней в Киеве говорили, среди прочего, о сотрудничестве для защиты украинского неба и подготовке двустороннего соглашения по безопасности.

Об этом Зеленский сообщил в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Владимир Зеленский рассказал, что они с Шимоном Головней говорили о ситуации на фронте и воздушных атаках со стороны РФ.

During my meeting with Poland’s Sejm Marshal @szymon_hołownia, we discussed the frontline situation and Russia’s ongoing aerial terror. We also talked about cooperation to protect Ukrainian skies.



Separately, we reviewed the Global Peace Summit outcomes and preparations for… pic.twitter.com/XJr9vjr893

