Зеленский рассказал о встрече со спикером Сейма Польши

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со спикером Сейма Польши Шимоном Головней в Киеве говорили, среди прочего, о сотрудничестве для защиты украинского неба и подготовке двустороннего соглашения по безопасности.

Об этом Зеленский сообщил в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Владимир Зеленский рассказал, что они с Шимоном Головней говорили о ситуации на фронте и воздушных атаках со стороны РФ.

During my meeting with Poland’s Sejm Marshal @szymon_hołownia, we discussed the frontline situation and Russia’s ongoing aerial terror. We also talked about cooperation to protect Ukrainian skies.



Separately, we reviewed the Global Peace Summit outcomes and preparations for… pic.twitter.com/XJr9vjr893 Реклама: June 19, 2024

"Мы также говорили о сотрудничестве для защиты украинского неба. Отдельно мы обсудили результаты Глобального саммита мира и подготовку к подписанию двустороннего соглашения по безопасности", – отметил Зеленский.

Он добавил благодарность Польше за всю оказанную помощь и за ее поддержку в вопросе приближения Украины к членству в ЕС.

Напомним, приезд Шимона Головни в Киев 19 июня является его первым визитом в Украину. Перед встречей с Зеленским он выступил в Верховной Раде, а также почтил защитников Украины у стен Михайловского златоверхого монастыря.

В конце мая в Киев приезжала глава польского Сената Малгожата Кидава-Блонская.

Накануне в Украине с официальным визитом находилась спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.