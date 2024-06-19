Зеленский рассказал о встрече со спикером Сейма Польши
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со спикером Сейма Польши Шимоном Головней в Киеве говорили, среди прочего, о сотрудничестве для защиты украинского неба и подготовке двустороннего соглашения по безопасности.
Об этом Зеленский сообщил в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".
Владимир Зеленский рассказал, что они с Шимоном Головней говорили о ситуации на фронте и воздушных атаках со стороны РФ.
During my meeting with Poland’s Sejm Marshal @szymon_hołownia, we discussed the frontline situation and Russia’s ongoing aerial terror. We also talked about cooperation to protect Ukrainian skies.
Separately, we reviewed the Global Peace Summit outcomes and preparations for… pic.twitter.com/XJr9vjr893Реклама:– Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 19, 2024
"Мы также говорили о сотрудничестве для защиты украинского неба. Отдельно мы обсудили результаты Глобального саммита мира и подготовку к подписанию двустороннего соглашения по безопасности", – отметил Зеленский.
Он добавил благодарность Польше за всю оказанную помощь и за ее поддержку в вопросе приближения Украины к членству в ЕС.
Напомним, приезд Шимона Головни в Киев 19 июня является его первым визитом в Украину. Перед встречей с Зеленским он выступил в Верховной Раде, а также почтил защитников Украины у стен Михайловского златоверхого монастыря.
В конце мая в Киев приезжала глава польского Сената Малгожата Кидава-Блонская.
Накануне в Украине с официальным визитом находилась спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.