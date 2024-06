Активисты распылили оранжевую краску на Стоунхендж

Члены движения Just Stop Oil, которые выступают за сокращение добычи ископаемого топлива, в среду, 19 июня, распылили вещество оранжевого цвета на известную каменную достопримечательность Стоунхендж.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на шотландское издание The National.

На видео, выложенных в социальных сетях, видно, как два человека в белых футболках с надписью Just Stop Oil подбегают к монолитам Стоунхенджа с баллончиками, распыляя краску.

Собравшиеся пытались помешать протестующим, оттягивая их. Один протестующий остановился и сел на траву, скрестив ноги, а другого с места происшествия оттащила женщина.

Реклама:

🚨 BREAKING: Just Stop Oil Spray Stonehenge Orange



🔥 2 people took action the day before Summer Solstice, demanding the incoming government sign up to a legally binding treaty to phase out fossil fuels by 2030.



🧯 Help us take megalithic action – https://t.co/R20S8YQD1j pic.twitter.com/ufzO8ZiDWu