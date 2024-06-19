Активисты распылили оранжевую краску на Стоунхендж

Члены движения Just Stop Oil, которые выступают за сокращение добычи ископаемого топлива, в среду, 19 июня, распылили вещество оранжевого цвета на известную каменную достопримечательность Стоунхендж.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на шотландское издание The National.

На видео, выложенных в социальных сетях, видно, как два человека в белых футболках с надписью Just Stop Oil подбегают к монолитам Стоунхенджа с баллончиками, распыляя краску.

Собравшиеся пытались помешать протестующим, оттягивая их. Один протестующий остановился и сел на траву, скрестив ноги, а другого с места происшествия оттащила женщина.

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🚨 BREAKING: Just Stop Oil Spray Stonehenge Orange



🔥 2 people took action the day before Summer Solstice, demanding the incoming government sign up to a legally binding treaty to phase out fossil fuels by 2030.



🧯 Help us take megalithic action – https://t.co/R20S8YQD1j pic.twitter.com/ufzO8ZiDWu – Just Stop Oil (@JustStop_Oil) June 19, 2024

В Just Stop Oil заявили, что протестующими были 21-летняя студентка Оксфорда Ниам Линч и 73-летний Раджан Найду из Бирмингема. Они опрыскали Стоунхендж "порошковой краской".

"Правительство Великобритании взяло на себя обязательство выполнить первоначальное требование Just Stop Oil – "никакой новой нефти и газа". Однако мы все знаем, что этого недостаточно. Продолжение сжигания угля, нефти и газа приведет к смерти миллионов людей", – заявляют они.

ФОТО: РА MEDIA

Представитель организации English Heritage, которая занимается сохранением памятников Великобритании, назвал распыление краски на камни Стоунхенджа "чрезвычайно досадным". Он добавил, что кураторы организации изучают степень повреждений.

Участники Just Stop Oil выступают за полное прекращение добычи нефти и газа и привлекают к себе внимание акциями, связанными с объектами искусства. В прошлом году в Лондоне полиция арестовала двух экоактивистов движения, которые повредили стекло в картине Диего Веласкеса "Венера с зеркалом".

А ранее в этом месяце они открыли огнетушитель возле Честерского собора в Англии, где свою свадьбу справлял герцог Вестминстерский Хью Гросвенор.