Член охорони прем’єра Британії робив ставки на дату виборів, його арештували

У Великій Британії арештували поліцейського зі складу особистої охорони прем’єр-міністра Ріші Сунака, якого підозрюють у ставках на дату оголошення дострокових парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Минулого тижня британська Комісія з азартних ігор зв'язалася з лондонською поліцією і повідомила, що розслідує інцидент із констеблем поліції, залученим до охорони топпосадовців Британії, який нібито робив ставки на дату виборів.

У поліції Лондона повідомили ВВС, що справу "негайно передали співробітникам Управління професійних стандартів поліції, які розпочали розслідування, а офіцера також відсторонили від виконання оперативних обов'язків".

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У понеділок, 17 червня, офіцера заарештували за підозрою у зловживанні службовим становищем. Його взяли під варту й відпустили під заставу до завершення розслідування. Справу також передали до Незалежного офісу з питань поведінки поліції Британії.

Це не перший подібний випадок.

Минулого тижня стало відомо, що парламентський радник Сунака Крейг Вільямс зробив ставку в розмірі 100 фунтів стерлінгів на дострокові парламентські вибори в липні за три дні до відповідного оголошення. Його справу також розслідує Комісія з азартних ігор.

Дострокові парламентські вибори у Великій Британії відбудуться 4 липня. За оцінками, Консервативна партія, що перебуває при владі з 2010 року, може зазнати найбільшої поразки в історії.

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