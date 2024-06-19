Член охраны премьера Британии делал ставки на дату выборов, его арестовали

В Великобритании арестовали полицейского из состава личной охраны премьер-министра Риши Сунака, которого подозревают в ставках на дату объявления досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

На прошлой неделе британская Комиссия по азартным играм связалась с лондонской полицией и сообщила, что расследует инцидент с констеблем полиции, привлеченным к охране топ-чиновников Британии, который якобы делал ставки на дату выборов.

В полиции Лондона сообщили ВВС, что дело "немедленно передали сотрудникам Управления профессиональных стандартов полиции, которые начали расследование, а офицера также отстранили от выполнения оперативных обязанностей".

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В понедельник, 17 июня, офицера арестовали по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Его взяли под стражу и отпустили под залог до завершения расследования. Дело также передали в Независимый офис по вопросам поведения полиции Британии.

Это не первый подобный случай.

На прошлой неделе стало известно, что парламентский советник Сунака Крейг Уильямс сделал ставку в размере 100 фунтов стерлингов на досрочные парламентские выборы в июле за три дня до соответствующего объявления. Его дело также расследует Комиссия по азартным играм.

Досрочные парламентские выборы в Великобритании состоятся 4 июля. По оценкам, Консервативная партия, находящаяся у власти с 2010 года, может потерпеть крупнейшее поражение в истории.

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