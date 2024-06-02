Французькі ультраправі впевнено лідирують на виборах до Європарламенту

Ультраправа французька партія "Національне об'єднання" залишається впевненим лідером уподобань виборців на виборах до Європейського парламенту, які відбудуться наступного тижня.

Про це свідчить опитування французького інституту ELABE на замовлення телеканалу BFMTV і тижневика La Tribune Dimanche, передає "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, "Національне об'єднання" на чолі з Джорданом Барделлою отримує 32,5% голосів, що на 0,5 пункти менше, ніж минулого тижня.

На другому місці з помітним відривом – партія президента Франції "Відродження" з 16%, де список очолює соратниця Макрона Валері Хайєр. Соціалісти на чолі з Рафаелем Глюксманном зберігають підтримку в 13%.

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Хоча рейтинг основних партій практично не змінилися в порівнянні з аналогічним опитуванням минулого тижня, ліві партії "Франція нескорена", "Зелені" та комуністи отримали незначний приріст голосів.

Водночас права опозиційна партія "Республіканці" та ультраправа партія "Реконкіста", якщо вірити опитуванню ELABE, не долають п'ятивідсотковий бар'єр, необхідний для представництва в Європарламенті.

Як звертають увагу в ELABE, кожен третій виборець в опитування заявив, що ще може змінити свою думку щодо голосування. А 12% потенційних виборців навіть заявили, що ухвалять рішення напередодні або в день голосування.

У Франції вибори до Європарламенту насамперед розглядаються як ключовий показник популярності національних політиків.

Нещодавній прогноз Politico засвідчив, що після виборів до Європарламенту кількість депутатів від ультраправих партій перевищить кількість депутатів від правоцентристської та проукраїнської Європейської народної партії.

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