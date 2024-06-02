Французские ультраправые уверенно лидируют на выборах в Европарламент

Ультраправая французская партия "Национальное объединение" остается уверенным лидером предпочтений избирателей на выборах в Европейский парламент, которые состоятся на следующей неделе.

Об этом свидетельствует опрос французского института ELABE по заказу телеканала BFMTV и еженедельника La Tribune Dimanche, передает "Европейская правда".

Согласно опросу, "Национальное объединение" во главе с Джорданом Барделлой получает 32,5% голосов, что на 0,5 пункта меньше, чем на прошлой неделе.

На втором месте с заметным отрывом – партия президента Франции "Возрождение" с 16%, где список возглавляет соратница Макрона Валери Хайер. Социалисты во главе с Рафаэлем Глюксманном сохраняют поддержку в 13%.

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Хотя рейтинг основных партий практически не изменились по сравнению с аналогичным опросом на прошлой неделе, левые партии "Франция непокоренная", "Зеленые" и коммунисты получили незначительный прирост голосов.

В то же время правая оппозиционная партия "Республиканцы" и ультраправая партия "Реконкиста", если верить опросу ELABE, не преодолевают пятипроцентный барьер, необходимый для представительства в Европарламенте.

Как обращают внимание в ELABE, каждый третий избиратель в опросе заявил, что еще может изменить свое мнение относительно голосования. А 12% потенциальных избирателей даже заявили, что примут решение накануне или в день голосования.

Во Франции выборы в Европарламент прежде всего рассматриваются как ключевой показатель популярности национальных политиков.

Недавний прогноз Politico показал, что после выборов в Европарламент количество депутатов от ультраправых партий превысит количество депутатов от правоцентристской и проукраинской Европейской народной партии.

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