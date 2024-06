На українських волонтерів у Празі напали російськомовні іноземці

На Староміській площі Праги напередодні, 1 червня, російськомовні іноземці напали на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на підтримку України.

Інформацію про сутичку поліція Праги підтвердила порталу Novinky, повідомляє "Європейська правда".

У суботу в соцмережах один із волонтерів Prague Maidan виклав відео, на якому група чоловіків і жінок, які розмовляли російською мовою, збиралася напасти на них. У певний момент чоловік на відео каже німецькою мовою з російським акцентом, що він німець.

🇨🇿 Two russian emigrants attacked volunteers today who were raising funds to help Ukraine in the Czech Republic 🤬 ( more info in comments ) pic.twitter.com/wZxAIQBk3h

