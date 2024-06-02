На українських волонтерів у Празі напали російськомовні іноземці

На Староміській площі Праги напередодні, 1 червня, російськомовні іноземці напали на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на підтримку України.

Інформацію про сутичку поліція Праги підтвердила порталу Novinky, повідомляє "Європейська правда".

У суботу в соцмережах один із волонтерів Prague Maidan виклав відео, на якому група чоловіків і жінок, які розмовляли російською мовою, збиралася напасти на них. У певний момент чоловік на відео каже німецькою мовою з російським акцентом, що він німець.

🇨🇿 Two russian emigrants attacked volunteers today who were raising funds to help Ukraine in the Czech Republic 🤬 ( more info in comments ) pic.twitter.com/wZxAIQBk3h Реклама: June 1, 2024

Учасники бійки кричать один на одного російською та українською мовами і б'ються парасолькою. Зрештою, стенд Prague Ukraine зазнає пошкоджень.

Одна з українських активісток опублікувала у X (Twitter) фото закривавленої руки після бійки. За її словами, російськомовні жінки вдарили по голові чеську жінку, а інший російськомовний чоловік сказав хлопцеві, "як добре Росія вбиває нас".

Поліція Праги підтвердила, що прибула напередодні на Староміську площу через конфлікт між "двома групами іноземців".

"Кримінальні слідчі з'ясовують усі обставини інциденту. Вони з'ясовують, що сталося на місці події. Ніхто не був обмежений в особистій свободі і не був затриманий", – повідомила речниця поліції Єва Кропачова.

Минулого року, нагадаємо, чеська поліція почала розслідування нападу на чоловіка в столичному районі Прага 1, який став жертвою нібито тому, що його сплутали з українцем.