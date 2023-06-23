У Празі напали на чоловіка, нібито подумавши, що він українець

Чеська поліція розслідує напад на чоловіка в столичному районі Прага 1, який став жертвою нібито тому, що його сплутали з українцем.

Про це йдеться в заяві поліції Чехії, яку цитує "Європейська правда".

Криміналісти з відділу по боротьбі з екстремізмом і тероризмом празької поліції працюють над з'ясуванням обставин справи про нанесення тілесних ушкоджень через національну приналежність потерпілого.

За словами потерпілого, нападники подумали, що він із України, і напали на нього на площі Юнгмана в Празі 1.

Фото: поліція Чехії / скриншот відео

"Напад був настільки сильним, що потерпілий зараз зазнав незворотних наслідків і практично втратив одне око, яке осліпло", – йдеться в заяві.

У межах слідчих дій детективи отримали записи з камер відеоспостереження, на яких видно п'ятьох чоловіків, яких розшукують для допиту.

Справа розслідується за звинуваченням у масових заворушеннях і нанесенні тілесних ушкоджень, за які передбачене максимальне покарання у вигляді восьми років позбавлення волі у разі доведення вини.

Нагадаємо, раніше цього місяця між українською та ромською громадою Чехії виникла напруженість через вбивство у місті Брно рома – джерела ЗМІ стверджують, що підозрюваним є громадянин України.