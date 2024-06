На украинских волонтеров в Праге напали русскоязычные иностранцы

На Староместской площади Праги накануне, 1 июня, русскоязычные иностранцы напали на волонтеров инициативы Prague Maidan, которые собирали деньги в поддержку Украины.

Информацию о столкновении полиция Праги подтвердила порталу Novinky, сообщает "Европейская правда".

В субботу в соцсетях один из волонтеров Prague Maidan выложил видео, на котором группа мужчин и женщин, которые разговаривали на русском языке, собиралась напасть на них. В определенный момент мужчина на видео говорит на немецком языке с русским акцентом, что он немец.

🇨🇿 Two russian emigrants attacked volunteers today who were raising funds to help Ukraine in the Czech Republic 🤬 ( more info in comments ) pic.twitter.com/wZxAIQBk3h

