На украинских волонтеров в Праге напали русскоязычные иностранцы

На Староместской площади Праги накануне, 1 июня, русскоязычные иностранцы напали на волонтеров инициативы Prague Maidan, которые собирали деньги в поддержку Украины.

Информацию о столкновении полиция Праги подтвердила порталу Novinky, сообщает "Европейская правда".

В субботу в соцсетях один из волонтеров Prague Maidan выложил видео, на котором группа мужчин и женщин, которые разговаривали на русском языке, собиралась напасть на них. В определенный момент мужчина на видео говорит на немецком языке с русским акцентом, что он немец.

🇨🇿 Two russian emigrants attacked volunteers today who were raising funds to help Ukraine in the Czech Republic 🤬 ( more info in comments ) pic.twitter.com/wZxAIQBk3h Реклама: June 1, 2024

Участники драки кричат друг на друга на русском и украинском языках и бьются зонтиком. В конце концов, стенд Prague Ukraine был поврежден.

Одна из украинских активисток опубликовала в X (Twitter) фото окровавленной руки после драки. По ее словам, русскоязычные женщины ударили по голове чешскую женщину, а другой русскоязычный мужчина сказал парню, "как хорошо Россия убивает нас".

Полиция Праги подтвердила, что прибыла накануне на Староместскую площадь из-за конфликта между "двумя группами иностранцев".

"Уголовные следователи выясняют все обстоятельства инцидента. Они выясняют, что произошло на месте происшествия. Никто не был ограничен в личной свободе и не был задержан", – сообщила пресс-секретарь полиции Ева Кропачева.

В прошлом году, напомним, чешская полиция начала расследование нападения на мужчину в столичном районе Прага 1, который стал жертвой якобы потому, что его спутали с украинцем.