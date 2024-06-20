Чому зелені втрачають вплив в Євросоюзі і які висновки потрібно зробити Україні
Новини — Четвер, 20 червня 2024, 17:30 —
Європейські зелені, з якими звикли співпрацювати українські організації, переживають не найкращі часи.
В оновленому Європарламенті їхнє представництво зменшиться.
Про те, як зміниться європейська політика після переобрання Європарламенту і яке місце у ньому посядуть "зелені", читайте в статті радниці з питань адвокації в європейських інституціях, Razom We Stand, Валерії Іжик Кліматичний провал: як невдача зелених на євровиборах вплине на курс ЄС і на підтримку України. Далі – стислий її виклад.
Європейський парламент – найбільш демократичний орган Європейського Союзу. Всі резолюції, які стосувалися засудження Росії, санкцій, заклику про військову та фінансову допомогу Україні, завжди голосувалися більшістю.
Композиція голосуючої більшості політичних груп після виборів залишається майже незмінною. Це будуть група Європейської народної партії (християнські демократи), група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів та група "Онови Європу". Ці групи і до червня 2024 року були досить одностайними щодо України, за деякими поодинокими винятками.
Що дещо змінилося, то це пріоритети ЄС.
Тепер це підвищення конкурентності блоку (особливо в порівнянні з США та Китаєм), зелений та цифровий перехід, питання підтримки України. Останнє буде найчастіше згадуватися в контексті оборони, але й також у рамках продовження фінансової підтримки після 2027 року.
Важливість, яку громадяни надають питанням оборони та безпеки ЄС, зросла протягом парламентської каденції, особливо у світлі війни Росії проти України.
На нинішніх виборах на електоральні вподобання європейців вплинули російське повномасштабне вторгнення, палестино-ізраїльський конфлікт, а також невдоволення фермерів по всій Європі. Це посунуло вниз по шкалі важливості питання клімату, що й відбилося на популярності Європейської партії зелених.
Найбільших втрат зелені зазнали в Німеччині (було 25, стало 16) та Франції (було 12, стало 5). З трьох євродепутатів від Бельгії та Чехії залишилось лише два та один відповідно.
Саме з Європейською партією зелених звикли співпрацювати зелені українські недержавні організації. Однак у теперішній конфігурації парламенту зелені втратили 19 місць і показали один із найгірших результатів.
Погана новина для України – до нового складу Європарламенту не пройшла зелена євродепутатка від Німеччини Віола фон Крамон.
Вона була однією з найбільш промовистих поборниць зеленої відбудови України і доклала неабияких зусиль, щоби правки українських громадських організацій увійшли у фінальний текст регламенту про створення 50-мільярдного фонду відбудови України.
Натомість приємною несподіванкою стали результати виборів для Volt – єдиної загальноєвропейської партії.
Вони отримали п'ять місць (порівняно лише з одним мандатом у попередньому парламенті).
Це добра новина для України, оскільки Даміан Бозелагер, перший депутат в історії партії, який був обраний до Європейського парламенту у 2019 році, проявив себе як дружній до українських громадських організацій європарламентар, що дає надії на подальшу співпрацю і просування ідей зеленої відбудови України.
Раніше Volt входила до групи Європейських зелених. Цього разу у них буде вибір між прогресистами з "Онови Європу" та зеленими – обидві групи мають деякі спільні цінності, однак лише одна з них є у трійці лідерів ЄП, тому вибір майже очевидний.
Отже, якщо українські лобісти зеленої відбудови хочуть бути ефективними, їм доведеться працювати з новою більшістю без зелених і готувати різні аргументи для, як мінімум, трьох політичних груп.
А вже в другій половині липня, після першого засідання новообраних європарламентарів у Страсбурзі, можна буде чіткіше визначити новий "список друзів України".
Докладніше – в матеріалі Валерії Іжик Кліматичний провал: як невдача зелених на євровиборах вплине на курс ЄС і на підтримку України.