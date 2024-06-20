Чому зелені втрачають вплив в Євросоюзі і які висновки потрібно зробити Україні

Європейські зелені, з якими звикли співпрацювати українські організації, переживають не найкращі часи.

В оновленому Європарламенті їхнє представництво зменшиться.

Про те, як зміниться європейська політика після переобрання Європарламенту і яке місце у ньому посядуть "зелені", читайте в статті радниці з питань адвокації в європейських інституціях, Razom We Stand, Валерії Іжик Кліматичний провал: як невдача зелених на євровиборах вплине на курс ЄС і на підтримку України. Далі – стислий її виклад.

Європейський парламент – найбільш демократичний орган Європейського Союзу. Всі резолюції, які стосувалися засудження Росії, санкцій, заклику про військову та фінансову допомогу Україні, завжди голосувалися більшістю.

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Композиція голосуючої більшості політичних груп після виборів залишається майже незмінною. Це будуть група Європейської народної партії (християнські демократи), група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів та група "Онови Європу". Ці групи і до червня 2024 року були досить одностайними щодо України, за деякими поодинокими винятками.

Що дещо змінилося, то це пріоритети ЄС.

Тепер це підвищення конкурентності блоку (особливо в порівнянні з США та Китаєм), зелений та цифровий перехід, питання підтримки України. Останнє буде найчастіше згадуватися в контексті оборони, але й також у рамках продовження фінансової підтримки після 2027 року.

Важливість, яку громадяни надають питанням оборони та безпеки ЄС, зросла протягом парламентської каденції, особливо у світлі війни Росії проти України.

На нинішніх виборах на електоральні вподобання європейців вплинули російське повномасштабне вторгнення, палестино-ізраїльський конфлікт, а також невдоволення фермерів по всій Європі. Це посунуло вниз по шкалі важливості питання клімату, що й відбилося на популярності Європейської партії зелених.

Найбільших втрат зелені зазнали в Німеччині (було 25, стало 16) та Франції (було 12, стало 5). З трьох євродепутатів від Бельгії та Чехії залишилось лише два та один відповідно.

Саме з Європейською партією зелених звикли співпрацювати зелені українські недержавні організації. Однак у теперішній конфігурації парламенту зелені втратили 19 місць і показали один із найгірших результатів.

Погана новина для України – до нового складу Європарламенту не пройшла зелена євродепутатка від Німеччини Віола фон Крамон.

Вона була однією з найбільш промовистих поборниць зеленої відбудови України і доклала неабияких зусиль, щоби правки українських громадських організацій увійшли у фінальний текст регламенту про створення 50-мільярдного фонду відбудови України.

Натомість приємною несподіванкою стали результати виборів для Volt – єдиної загальноєвропейської партії.

Вони отримали п'ять місць (порівняно лише з одним мандатом у попередньому парламенті).

Це добра новина для України, оскільки Даміан Бозелагер, перший депутат в історії партії, який був обраний до Європейського парламенту у 2019 році, проявив себе як дружній до українських громадських організацій європарламентар, що дає надії на подальшу співпрацю і просування ідей зеленої відбудови України.

Раніше Volt входила до групи Європейських зелених. Цього разу у них буде вибір між прогресистами з "Онови Європу" та зеленими – обидві групи мають деякі спільні цінності, однак лише одна з них є у трійці лідерів ЄП, тому вибір майже очевидний.

Отже, якщо українські лобісти зеленої відбудови хочуть бути ефективними, їм доведеться працювати з новою більшістю без зелених і готувати різні аргументи для, як мінімум, трьох політичних груп.

А вже в другій половині липня, після першого засідання новообраних європарламентарів у Страсбурзі, можна буде чіткіше визначити новий "список друзів України".

Докладніше – в матеріалі Валерії Іжик Кліматичний провал: як невдача зелених на євровиборах вплине на курс ЄС і на підтримку України.