Почему зеленые теряют влияние в Евросоюзе и какие выводы нужно сделать Украине

Европейские зеленые, с которыми привыкли сотрудничать украинские организации, переживают не лучшие времена.

В обновленном Европарламенте их представительство уменьшится.

О том, как изменится европейская политика после переизбрания Европарламента и какое место в нем займут зеленые, читайте в статье советника по вопросам адвокации в европейских институтах, Razom We Stand, Валерии Ижик Климатический провал: как неудача зеленых на евровыборах повлияет на курс ЕС и на поддержку Украины. Далее – краткое ее изложение.

Европейский парламент – самый демократический орган Европейского Союза. Все резолюции, которые касались осуждения России, санкций, призыва о военной и финансовой помощи Украине, всегда голосовались большинством.

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Композиция голосующего большинства политических групп после выборов остается почти неизменной. Это будут группа Европейской народной партии (христианские демократы), группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов и группа "Обнови Европу". Эти группы и до июня 2024 года были достаточно единодушными в отношении Украины, за некоторыми единичными исключениями.

Что несколько изменилось, так это приоритеты ЕС.

Теперь это повышение конкурентности блока (особенно по сравнению с США и Китаем), зеленый и цифровой переход, вопрос поддержки Украины. Последнее будет чаще всего упоминаться в контексте обороны, но также в рамках продолжения финансовой поддержки после 2027 года.

Важность, которую граждане придают вопросам обороны и безопасности ЕС, возросла в течение парламентской каденции, особенно в свете войны России против Украины.

На нынешних выборах на электоральные предпочтения европейцев повлияли российское полномасштабное вторжение, палестино-израильский конфликт, а также недовольство фермеров по всей Европе. Это подвинуло вниз по шкале важности вопрос климата, что и отразилось на популярности Европейской партии зеленых.

Наибольшие потери зеленые понесли в Германии (было 25, стало 16) и Франции (было 12, стало 5). Из трех евродепутатов от Бельгии и Чехии осталось только два и один соответственно.

Именно с Европейской партией зеленых привыкли сотрудничать зеленые украинские негосударственные организации. Однако в нынешней конфигурации парламента зеленые потеряли 19 мест и показали один из худших результатов.

Плохая новость для Украины – в новый состав Европарламента не прошла зеленый евродепутат от Германии Виола фон Крамон.

Она была одной из самых красноречивых поборниц зеленого восстановления Украины и приложила немало усилий, чтобы правки украинских общественных организаций вошли в финальный текст регламента о создании 50-миллиардного фонда восстановления Украины.

Зато приятной неожиданностью стали результаты выборов для Volt – единой общеевропейской партии.

Они получили пять мест (по сравнению лишь с одним мандатом в предыдущем парламенте).

Это хорошая новость для Украины, поскольку Дамиан Бозелагер, первый депутат в истории партии, который был избран в Европейский парламент в 2019 году, проявил себя как дружественный к украинским общественным организациям европарламентарий, что дает надежды на дальнейшее сотрудничество и продвижение идей зеленого восстановления Украины.

Ранее Volt входила в группу Европейских зеленых. На этот раз у них будет выбор между прогрессистами из "Обнови Европу" и зелеными – обе группы имеют некоторые общие ценности, однако только одна из них есть в тройке лидеров ЕП, поэтому выбор почти очевиден.

Итак, если украинские лоббисты зеленого восстановления хотят быть эффективными, им придется работать с новым большинством без зеленых и готовить различные аргументы для, как минимум, трех политических групп.

А уже во второй половине июля, после первого заседания новоизбранных европарламентариев в Страсбурге, можно будет четче определить новый "список друзей Украины".

Подробнее – в материале Валерии Ижик Климатический провал: как неудача зеленых на евровыборах повлияет на курс ЕС и на поддержку Украины.