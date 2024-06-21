В ОП назвали країни, з якими Україна скоро може підписати безпекові угоди

В Офісі президента розповіли, що наразі триває дуже активна робота щодо підписання безпекових угод з Чехією, Люксембургом, Румунією та Польщею.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, повідомляє "Європейська правда".

Також, за його словами, вже готові до підписання угоди з Естонією та Литвою.

Крім того, найближчим часом Україна запустить переговори про гарантії безпеки з Ірландією, додав представник ОП.

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"Знову ж таки – нейтральна країна (Ірландія – Ред.). Які вона може надати гарантії безпеки? Може. Тому що гарантії безпеки – це не лише про зброю. Це також про економіку, про санкції, це про те, щоб російські активи працювали, про те, щоб був встановлений трибунал для покарання агресора за злочин агресії тощо", – зазначив Жовква.

Крім того, за його словами, буквально позавчора Україна провела черговий і фінальний раунд переговорів щодо угоди про гарантії безпеки з Європейським Союзом.

"Це загальна угода з ЄС як з інституцією, що об'єднує 27 країн. Не маю права розкривати зміст угоди, але ви побачите, що вона також буде досить потужною і буде дуже швидко укладена", – сказав Жовква.

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