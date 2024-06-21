В ОП назвали страны, с которыми Украина скоро может подписать соглашения по безопасности

В Офисе президента рассказали, что сейчас идет очень активная работа по подписанию соглашений по безопасности с Чехией, Люксембургом, Румынией и Польшей.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, сообщает "Европейская правда".

Также, по его словам, уже готовы к подписанию соглашения с Эстонией и Литвой.

Кроме того, в ближайшее время Украина запустит переговоры о гарантиях безопасности с Ирландией, добавил представитель ОП.

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"Опять же – нейтральная страна (Ирландия – Ред.). Какие она может предоставить гарантии безопасности? Может. Потому что гарантии безопасности – это не только об оружии. Это также об экономике, о санкциях, это о том, чтобы российские активы работали, о том, чтобы был установлен трибунал для наказания агрессора за преступление агрессии и т.д.", – отметил Жовква.

Кроме того, по его словам, буквально позавчера Украина провела очередной и финальный раунд переговоров по соглашению о гарантиях безопасности с Европейским Союзом.

"Это общее соглашение с ЕС как с институтом, объединяющим 27 стран. Не имею права раскрывать содержание соглашения, но вы увидите, что оно также будет достаточно мощным и будет очень быстро заключено", – сказал Жовква.

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