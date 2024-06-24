Глава МЗС Фінляндії: Робота над новим пакетом санкцій проти РФ розпочнеться негайно

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що ЄС негайно розпочне роботу над 15-м пакетом санкцій проти РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала перед початком зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі.

Валтонен привітала факт ухвалення 14-го пакета санкцій проти РФ, а також кроки, спрямовані на унеможливлення використання Росією тіньового нафтового флоту в регіоні Балтійського моря.

"Робота над наступним санкційним пакетом розпочнеться негайно", – зазначила фінська міністерка.

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Посли країн Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти Росії після понад місяця дискусій раніше у четвер.

Топдипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що цей пакет санкцій проти РФ націлений на військово-промисловий оборонний комплекс, фінансові послуги, енергетичний сектор, обхід санкцій, воєнні злочини, зокрема осіб, причетних до депортації українських дітей.

Як повідомлялось, Німеччина гальмувала пакет санкцій через розширення заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до РФ.