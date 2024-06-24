Глава МИД Финляндии: ЕС немедленно начнет работу над новым пакетом санкций против РФ

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что ЕС немедленно начнет работу над 15-м пакетом санкций против РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге в понедельник.

Валтонен приветствовала факт принятия 14-го пакета санкций против РФ, а также шаги, направленные на предотвращение использования Россией теневого нефтяного флота в регионе Балтийского моря.

"Работа над следующим санкционным пакетом начнется немедленно", – отметила финский министр.

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Послы стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России после более месяца дискуссий ранее в четверг.

Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что этот пакет санкций против РФ нацелен на военно-промышленный оборонный комплекс, финансовые услуги, энергетический сектор, обход санкций, военные преступления, в частности на лица, причастные к депортации украинских детей.

Как сообщалось, Германия тормозила пакет санкций из-за расширения мер, которые заставили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут потом продавать санкционные товары в РФ.