Глава МИД Финляндии: ЕС немедленно начнет работу над новым пакетом санкций против РФ
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что ЕС немедленно начнет работу над 15-м пакетом санкций против РФ.
Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге в понедельник.
Валтонен приветствовала факт принятия 14-го пакета санкций против РФ, а также шаги, направленные на предотвращение использования Россией теневого нефтяного флота в регионе Балтийского моря.
"Работа над следующим санкционным пакетом начнется немедленно", – отметила финский министр.
Послы стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России после более месяца дискуссий ранее в четверг.
Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что этот пакет санкций против РФ нацелен на военно-промышленный оборонный комплекс, финансовые услуги, энергетический сектор, обход санкций, военные преступления, в частности на лица, причастные к депортации украинских детей.
Как сообщалось, Германия тормозила пакет санкций из-за расширения мер, которые заставили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут потом продавать санкционные товары в РФ.