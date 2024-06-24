Боррель: Наступного тижня Україна отримає 2,5 млрд євро від заморожених росактивів

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що наступного тижня Україна отримає 2,5 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав перед початком зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі.

За його словами, ЄС має шукати спосіб використання заморожених російських активів, уникаючи будь-яких блокувань з боку країн-членів.

"І в нас є юридична процедура, що дозволяє уникнути будь-яких блокувань. Перший транш грошей надійде наступного тижня, у липні. Другий – на декілька тижнів пізніше", – зазначив Боррель, уточнивши, що наступного тижня Україна отримає 2,5 млрд євро.

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Топдипломат ЄС вказав, що нещодавній Саміт миру у Швейцарії, "відкрив дипломатичний шлях" до закінчення війни, але Путін відповів тим, що "мандрує скрізь, де може отримати зброю".

"Ми маємо збільшити нашу підтримку України. Україні потрібна підтримка зараз", – резюмував Боррель.

Раніше він заявив, що Євросоюз розробив юридичний шлях, щоб обійти вето Угорщини на закупівлю зброї для України за рахунок прибутків, отриманих від заморожених російських активів цього року, що також може розчистити шлях для G7 для виплати Києву $50 млрд.

Видання Financial Times зазначає, що обійшовши вето Угорщини, можна також усунути перешкоду, яка може ускладнити зусилля G7 щодо залучення $50 млрд кредиту для Києва до грудня, який має бути виплачений за рахунок майбутніх надходжень – рішення, прийняте лідерами на саміті в Італії.

Водночас, за словами посадовців, Угорщина все ще може заблокувати санкції ЄС, відповідно до яких російські активи блокуються, – рішення, яке 27 країн ЄС повинні одноголосно оновлювати кожні шість місяців.

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