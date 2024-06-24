Боррель: На следующей неделе Украина получит часть из 2,5 млрд евро от росактивов

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что на следующей неделе Украина получит 2,5 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

По его словам, ЕС должен искать способ использования замороженных российских активов, избегая каких-либо блокировок со стороны стран-членов.

"И у нас есть юридическая процедура, позволяющая избежать каких-либо блокировок. Первый транш поступит на следующей неделе, в июле. Второй – через несколько недель", – отметил Боррель, уточнив, что на следующей неделе Украина получит часть из 2,5 млрд евро.

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Топ-дипломат ЕС указал, что недавний Саммит мира в Швейцарии, "открыл дипломатический путь" к окончанию войны, но Путин ответил тем, что "ездит всюду, где может получить оружие".

"Мы должны увеличить нашу поддержку Украины. Украине нужна поддержка сейчас", – резюмировал Боррель.

Ранее он заявил, что Евросоюз разработал юридический обходной путь, чтобы избежать вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет доходов, полученных от замороженных российских активов в этом году, что также может расчистить путь для G7 для выплаты Киеву $50 млрд.

Издание Financial Times отмечает, что обойдя вето Венгрии, можно также устранить препятствие, которое может осложнить усилия G7 по привлечению $50 млрд кредита для Киева до декабря, который должен быть выплачен за счет будущих поступлений – решение, принятое лидерами на саммите в Италии.

В то же время, по словам чиновников, Венгрия все еще может заблокировать санкции ЕС, в соответствии с которыми российские активы блокируются, – решение, которое 27 стран ЕС должны единогласно обновлять каждые шесть месяцев.

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