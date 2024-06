Кулеба подчеркнул ЕС на необходимости ускорить военную помощь

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на заседании глав МИД стран-членов Евросоюза по приглашению топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля.

Как пишет "Европейская правда", об этом министр сообщил в X (Twitter).

По словам Кулебы, он отметил необходимость ускорения поставок военной помощи Украине, особенно в области противовоздушной обороны, и расширения оборонно-промышленного производства.

Today, I addressed EU Foreign Affairs Council upon @JosepBorrellF invitation.



I thanked 27 EU member states for approving Ukraine’s and Moldova’s negotiating frameworks. Our EU accession talks will kick off tomorrow.



I also stressed the importance of the 14th EU sanctions… pic.twitter.com/z33LQK1H6Q

