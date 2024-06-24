Кулеба подчеркнул ЕС на необходимости ускорить военную помощь

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на заседании глав МИД стран-членов Евросоюза по приглашению топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля.

Как пишет "Европейская правда", об этом министр сообщил в X (Twitter).

По словам Кулебы, он отметил необходимость ускорения поставок военной помощи Украине, особенно в области противовоздушной обороны, и расширения оборонно-промышленного производства.

Today, I addressed EU Foreign Affairs Council upon @JosepBorrellF invitation.



I thanked 27 EU member states for approving Ukraine’s and Moldova’s negotiating frameworks. Our EU accession talks will kick off tomorrow.



I also stressed the importance of the 14th EU sanctions… pic.twitter.com/z33LQK1H6Q Реклама: June 24, 2024

"Мы можем и должны победить российскую агрессию на украинской земле, чтобы обеспечить долгосрочный мир и стабильность во всей Европе", – отметил Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства указал, что поблагодарил 27 стран-членов ЕС за одобрение переговорных рамок для Украины и Молдовы.

"Наши переговоры о вступлении в ЕС начнутся завтра", – добавил он.

Кулеба также отметил важность 14-го пакета санкций Евросоюза для дальнейшего удушения военной экономики лидера РФ Путина и приветствовал последние шаги ЕС по использованию замороженных активов РФ в пользу Украины.

Напомним, топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что на следующей неделе Евросоюз выделит на военную поддержку Украины первую часть из 2,5 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ.

Ранее он заявил, что Евросоюз разработал юридический обходной путь, чтобы избежать вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет доходов, полученных от замороженных российских активов в этом году.

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