ЗМІ: Трамп не поїде до Туреччини на переговори між Україною та РФ

Американський президент Дональд Трамп не поїде то Туреччини на переговори між Україною та Росією після того, як очільник Кремля Владімір Путін оголосив склад делегації.

Про це пише Sky News із посиланням на трьох проінформованих співрозмовників, передає "Європейська правда".

14 травня Путін затвердив склад представників Росії для участі в переговорах із Україною в Стамбулі 15 травня, до якої сам не увійшов.

Як стверджують співрозмовники, після такого рішення КремляТрамп також не поїде до Туреччини, хоча раніше заявляв, що "розмірковує" про візит до Туреччини, якщо туди поїде й Путін.

Натомість, за словами трьох співрозмовників, до Стамбула вирушать його старші радники Стів Віткофф і Кіт Келлог. Водночас сам Віткофф раніше стверджував, що вирушить до Стамбула із держсекретарем США Марком Рубіо.

Зазначимо, український президент Володимир Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ у Стамбулі.

А глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться від переговорів у Туреччині – це стане останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну.