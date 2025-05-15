Сибіга зустрівся з держсекретарем США в Анталії

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся із державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом в турецькому місті Анталія.

Про це повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

Сибіга розповів, що зустрівся із Рубіо та Гремом, аби донести бачення президента України Володимира Зеленського щодо мирних зусиль та скоординувати позиції протягом цього критично важливого тижня.

"Ми детально обговорили логіку подальших кроків та поділилися нашими підходами", – зазначив очільник українського відомства.

Глава МЗС також підтвердив американським представникам тверду та послідовну відданість України мирним зусиллям президента США Дональда Трампа.

"Ми готові розвивати нашу співпрацю конструктивним та взаємовигідним чином. Вкрай важливо, щоб Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України. Поки що вона цього не зробила. Москва повинна усвідомити, що відмова від миру має свою ціну", – додав Сибіга.

Як відомо, очільник Кремля Владімір Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня. Український президент Володимир Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.

Водночас Путін затвердив склад представників Росії для участі в переговорах із Україною в Стамбулі 15 травня, у який він не увійшов.

ЗМІ стверджують, що у такому випадку переговори не відвідає американський президент Дональд Трамп.