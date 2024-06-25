Скандал у Британії: кандидат від опозиції поставив на те, що програє

Лейбористська партія Великої Британії відсторонила одного зі своїх кандидатів на прийдешніх парламентських виборах Кевіна Крейга після того, як він зізнався, що поставив на свій програш.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Крейг боровся за місце в британській Палаті громад в окрузі, де переважна більшість виборців підтримують Консервативну партію, що нині перебуває при владі.

Увечері у вівторок політик визнав, що зробив ставку на свій програш "кілька тижнів тому, коли думав, що ніколи не переможе в цьому окрузі", а виграш прагнув віддати на благодійність.

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"Хоча я робив цю ставку, не маючи жодного уявлення про результат, це була величезна помилка, за яку я беззастережно прошу пробачення", – додав Крейг.

У Лейбористській партії сказали, що вимагають "найвищих стандартів" для своїх кандидатів, а тому відсторонили Крейга від виборів. Та позаяк до голосування лишається менше двох тижнів, його ім’я з бюлетенів прибрати не встигнуть.

За інформацією Sky News, лейбористи повернуть Крейгу 100 тисяч фунтів стерлінгів у вигляді пожертвувань, які він зробив на користь партії після обрання Кіра Стармера її лідером.

Інцидент стався після того, як двох кандидатів від Консервативної партії відсторонили від участі у виборах за те, що вони нібито робили ставки на дату виборів. Цей інцидент став одним із багатьох, які уразили партію влади Британії в межах "скандалу зі ставками".

Опитування прогнозують, що британські консерватори програють вибори 4 липня.

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