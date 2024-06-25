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Прем’єр Британії пообіцяв реакцію на результати розслідування "скандалу зі ставками"

Новини — Вівторок, 25 червня 2024, 11:44 — Андрій Синявський

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що діятиме відповідно до результатів внутрішнього розслідування "скандалу зі ставками" на дату виборів, в який потрапили декілька представників його Консервативної партії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За його словами, він був "неймовірно розлючений", почувши про ці звинувачення, які розслідує комісія з азартних ігор, і сказав журналістам, що йому нічого не відомо про інших його однопартійців-кандидатів у депутати, щодо яких ведеться розслідування.

"Ми паралельно проводимо власне внутрішнє розслідування і, звичайно, будемо діяти відповідно до будь-яких відповідних висновків або інформації", – заявив Сунак.

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Лідер опозиційних лейбористів Кір Стармер розкритикував реакцію прем'єра на ці події, заявивши, що вона демонструє слабкість.

ЗМІ: У партії Сунака побоюються руйнівних наслідків "скандалу зі ставками"

"Ріші Сунак повинен проявити лідерські якості. Якби це були мої кандидати... їх би вже не було", – зазначив він.

Напередодні в ЗМІ повідомили, що комісія з азартних ігор розслідує звинувачення стосовно посадовця Консервативної партії Ніка Мейсона у тому, що він робив ставки на дату загальних виборів до того, як вона була оголошена.

У четвер очільник виборчої кампанії Консервативної партії Великої Британії Тоні Лі склав повноваження на тлі звинувачень у тому, що він разом із дружиною робив ставки на події, пов’язані з достроковими парламентськими виборами.

За останні дні "скандал зі ставками" зачепив іншого кандидата в депутати від Консервативної партії, близького помічника Сунака Крейга Вільямса, який раніше перепросив за те, що зробив ставку на дату виборів.

А поліція Лондона заарештувала офіцера поліції, який працював в охороні прем’єра Британії, через імовірні ставки на час проведення виборів.

Опитування прогнозують, що британські консерватори програють вибори 4 липня.

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