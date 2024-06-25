Прем’єр Британії пообіцяв реакцію на результати розслідування "скандалу зі ставками"

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що діятиме відповідно до результатів внутрішнього розслідування "скандалу зі ставками" на дату виборів, в який потрапили декілька представників його Консервативної партії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За його словами, він був "неймовірно розлючений", почувши про ці звинувачення, які розслідує комісія з азартних ігор, і сказав журналістам, що йому нічого не відомо про інших його однопартійців-кандидатів у депутати, щодо яких ведеться розслідування.

"Ми паралельно проводимо власне внутрішнє розслідування і, звичайно, будемо діяти відповідно до будь-яких відповідних висновків або інформації", – заявив Сунак.

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Лідер опозиційних лейбористів Кір Стармер розкритикував реакцію прем'єра на ці події, заявивши, що вона демонструє слабкість.

"Ріші Сунак повинен проявити лідерські якості. Якби це були мої кандидати... їх би вже не було", – зазначив він.

Напередодні в ЗМІ повідомили, що комісія з азартних ігор розслідує звинувачення стосовно посадовця Консервативної партії Ніка Мейсона у тому, що він робив ставки на дату загальних виборів до того, як вона була оголошена.

У четвер очільник виборчої кампанії Консервативної партії Великої Британії Тоні Лі склав повноваження на тлі звинувачень у тому, що він разом із дружиною робив ставки на події, пов’язані з достроковими парламентськими виборами.

За останні дні "скандал зі ставками" зачепив іншого кандидата в депутати від Консервативної партії, близького помічника Сунака Крейга Вільямса, який раніше перепросив за те, що зробив ставку на дату виборів.

А поліція Лондона заарештувала офіцера поліції, який працював в охороні прем’єра Британії, через імовірні ставки на час проведення виборів.

Опитування прогнозують, що британські консерватори програють вибори 4 липня.

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