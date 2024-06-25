Скандал в Британии: кандидат от оппозиции поставил на то, что проиграет

Лейбористская партия Великобритании отстранила одного из своих кандидатов на грядущих парламентских выборах Кевина Крейга после того, как он признался, что поставил на свой проигрыш.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Крейг боролся за место в британской Палате общин в округе, где подавляющее большинство избирателей поддерживают Консервативную партию, которая сейчас находится у власти.

Вечером во вторник политик признал, что сделал ставку на свой проигрыш "несколько недель назад, когда думал, что никогда не победит в этом округе", а выигрыш стремился отдать на благотворительность.

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"Хотя я делал эту ставку, не имея никакого представления о результате, это была огромная ошибка, за которую я безоговорочно прошу прощения", – добавил Крейг.

В Лейбористской партии сказали, что требуют "высоких стандартов" для своих кандидатов, а потому отстранили Крейга от выборов. Но поскольку до голосования остается менее двух недель, его имя из бюллетеней убрать не успеют.

По информации Sky News, лейбористы вернут Крейгу 100 тысяч фунтов стерлингов в виде пожертвований, которые он сделал в пользу партии после избрания Кира Стармера ее лидером.

Инцидент произошел после того, как двух кандидатов от Консервативной партии отстранили от участия в выборах за то, что они якобы делали ставки на дату выборов. Этот инцидент стал одним из многих, которые поразили партию власти Британии в рамках "скандала со ставками".

Опросы прогнозируют, что британские консерваторы проиграют выборы 4 июля.

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