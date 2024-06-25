Парламент корінного народу Норвегії готує позов проти держави

Саамський парламент Норвегії – виборний представницький орган корінного народу саамів – вирішив судитися з державою через рішення, наслідком якого стане поява вітрових електростанцій у зоні їхніх інтересів, вважаючи, що у цьому процесі їхньою думкою не поцікавилися належним чином.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Конфлікт стосується підключення до електромережі заводу з виробництва скрапленого природного газу (СПГ) на острові Мелкея у регіоні Фіннмарк на крайній півночі Норвегії, де проживають саами. Досі він живився енергією, виробленою від спалювання газу, а нещодавно уряд схвалив його підключення до електромережі до 2030 року, що передбачає будівництво вітрових електростанцій.

Ці проєкти, передбачають розміщення вітряків у тому числі на землях, де саами-оленярі випасають свої стада.

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В уряді вважають рішення найбільш значущим заходом для протидії змінам клімату з тих, які будь-яколи ухвалювалися у Норвегії. Станція, що виробляє електроенергію для заводу від спалювання газу, вважається третім найбільшим джерелом викидів вуглекислого газу на території країни.

Зміна моделі живлення дозволить зменшити викидів парникових газів на 850 тисяч тонн.

Саамський парламент має питання передусім до того, як відбувалася процедура, та повідомив прем’єр-міністра Йонаса Гара Стьоре про те, що готує позов.

"Ми вважаємо, що це рішення можна оскаржувати, оскільки щодо нього не було достатніх досліджень та консультацій, і не були дотримані стандартні правила, що застосовуються у таких випадках. Це питання про юридичну визначеність у справах управління територіями", – заявила спікерка цього органу Каріне Муотка.

Плани будівництва вітрових електростанцій на землях оленярів у Норвегії раніше спричиняли протести екоактивістів.