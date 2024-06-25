Парламент коренного народа Норвегии готовит иск против государства

Саамский парламент Норвегии – выборный представительный орган коренного народа саамов – решил судиться с государством из-за решения, следствием которого станет появление ветровых электростанций в зоне их интересов, считая, что в этом процессе их мнением не поинтересовались должным образом.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Конфликт касается подключения к электросети завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на острове Мелкея в регионе Финнмарк на крайнем севере Норвегии, где проживают саамы. До сих пор он питался энергией, произведенной от сжигания газа, а недавно правительство одобрило его подключение к электросети до 2030 года, что предусматривает строительство ветровых электростанций.

Эти проекты предусматривают размещение ветряков в том числе на землях, где саамы-оленеводы выпасают свои стада.

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В правительстве считают решение наиболее значимой мерой для противодействия изменениям климата из тех, которые когда-либо принимались в Норвегии. Станция, производящая электроэнергию для завода от сжигания газа, считается третьим крупнейшим источником выбросов углекислого газа на территории страны.

Изменение модели питания позволит уменьшить выбросы парниковых газов на 850 тысяч тонн.

Саамский парламент имеет вопросы прежде всего к тому, как проходила процедура, и сообщил премьер-министру Йонасу Гара Стьоре о том, что готовит иск.

"Мы считаем, что это решение можно обжаловать, поскольку по нему не было достаточных исследований и консультаций, и не были соблюдены стандартные правила, применяемые в таких случаях. Это вопрос о юридической определенности в делах управления территориями", – заявила спикер этого органа Карине Муотка.

Планы строительства ветровых электростанций на землях оленеводов в Норвегии ранее вызывали протесты экоактивистов.