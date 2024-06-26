На фронті в Україні п'ятеро литовських волонтерів постраждали внаслідок обстрілу

На фронті в Україні волонтери з Литви потрапили під обстріл, внаслідок чого постраждали п’ятеро осіб.

Про це повідомив портал 15min.lt, пише "Європейська правда".

Інцидент стався у понеділок в районі Покровська Донецької області.

Волонтери з Литви везли допомогу для українських військових на передову на двох автомобілях і потрапили під обстріл.

Реклама:

Sigitas Maliauskas

Sigitas Maliauskas

Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро литовців, один отримав важкі поранення, але загрози його життю немає.

Родичі поранених, литовське посольство та Міністерство закордонних справ поінформовані про інцидент.

Один з постраждалих Сігітас Маляускас заявив, що це не зупинить литовців від надання всілякої допомоги Україні, а лише посилить її.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що поінформований про ситуацію, що склалася.

"Ми знаємо ситуацію. Всі задіяні литовські установи наразі мобілізуються, щоб якомога швидше повернути поранених до Литви і надати їм необхідну допомогу", – сказав він.

Раніше стало відомо про загибель естонця Мартіна Яагера, який воював у лавах сил оборони України.

У лютому 2024 року на війні загинув перший доброволець з Литви Тадас Тумас, його з почестями поховали у Вільнюсі.