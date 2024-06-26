На фронте в Украине пятеро литовских волонтеров пострадали в результате обстрела

На фронте в Украине волонтеры из Литвы попали под обстрел, в результате чего пострадали пять человек.

Об этом сообщил портал 15min.lt, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в понедельник в районе Покровска Донецкой области.

Волонтеры из Литвы везли помощь для украинских военных на передовую на двух автомобилях и попали под обстрел.

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Sigitas Maliauskas

Sigitas Maliauskas

В результате обстрела пострадали пятеро литовцев, один получил тяжелые ранения, но угрозы его жизни нет.

Родственники раненых, литовское посольство и Министерство иностранных дел проинформированы об инциденте.

Один из пострадавших Сигитас Маляускас заявил, что это не остановит литовцев от оказания всяческой помощи Украине, а только усилит ее.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что проинформирован о сложившейся ситуации.

"Мы знаем ситуацию. Все задействованные литовские учреждения сейчас мобилизуются, чтобы как можно скорее вернуть раненых в Литву и оказать им необходимую помощь", – сказал он.

Ранее стало известно о гибели эстонца Мартина Яагера, воевавшего в рядах сил обороны Украины.

В феврале 2024 года на войне погиб первый доброволец из Литвы Тадас Тумас, его с почестями похоронили в Вильнюсе.