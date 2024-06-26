В Финляндии прекратили расследовать нарушение воздушного пространства самолетом РФ

Финская прокуратура решила прекратить предварительное расследование по делу о нарушении границы российским самолетом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle со ссылкой на Пограничную службу Финляндии.

Министерство обороны сообщило, что 10 июня заподозрило, что российский военный самолет совершил территориальное нарушение в восточной части Финского залива.

В ходе расследования было установлено, что четыре российских самолета нарушили воздушное пространство Финляндии в районе островов Ловииса и Порвоо. Самое глубокое территориальное нарушение достигало глубины около 2,5 километра в воздушном пространстве Финляндии. Территориальное нарушение продолжалось около четырех минут.

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Решение о прекращении предварительного расследования было принято на основании предложения Пограничной службы. Согласно сообщению, обвинения не могут быть выдвинуты при отсутствии доказательств совершения преступления.

Самолеты военно-воздушных сил Финляндии визуально идентифицировали российский самолет.

Ранее сообщалось, что количество вылетов истребителей НАТО на перехват российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству Альянса над регионом Балтийского моря, выросло на 20-25% в первом квартале 2024 года.