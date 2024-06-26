СМИ: Соглашение по безопасности Украины с ЕС подпишут в четверг во время саммита лидеров

Двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Европейским Союзом должны подписать в четверг 27 июня во время саммита лидеров.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина", цитируя высокопоставленного европейского дипломата в Брюсселе.

В своем анонимном комментарии собеседник журналистов отметил, что в Брюсселе будет "специальный гость, имя которого нам не разрешено называть, но вы все написали об этом", очевидно намекая на президента Украины.

"И вы также знаете, что завтра после "семейной фотографии" (лидеров ЕС) будет подписано обязательство по обеспечению безопасности (цитата по переводу "Интерфакс-Украина" – Ред.)", – сказал чиновник.

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Саммит ЕС состоится в Брюсселе в четверг и пятницу, 27-28 июня.

Напомним, Совет ЕС утвердил текст соглашения по безопасности Украины с Евросоюзом 25 июня.

Анонимный собеседник СМИ, который анонсировал одобрение на эту дату, сказал также, что подписание состоится в ближайшие дни после того, "в среду или четверг".

Также СМИ сообщали, что в четверг, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибудет на саммит Европейского Союза в Брюссель.