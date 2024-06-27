Угорщина вимагає визнати все Закарпаття "традиційно угорським"

Серед 11 вимог Угорщини стосовно захисту прав національних меншин ключовим каменем спотикання є визначення в Україні місць з особливим рівнем гарантії прав угорців.

Про це йдеться у статті "ЄвроПравди", в якій наводяться передані Україні у січні угорські вимоги.

Норма щодо місць з особливим рівнем гарантії прав меншини є й у чинному законодавстві України. Йдеться про міста і села "зі значною кількістю" представників меншини (від 15%) та з "традиційним" проживанням меншини (від 10% протягом останніх 100 років).

Однак Будапешту цього виявилось замало, і там почали вимагати автоматично визнати "традиційно угорськими" усі населені пункти Закарпаття, навіть ті, в яких угорці історично ніколи не жили.

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В Угорщині посилаються на те, що загалом у Закарпатській області за переписом 2001 року та попередніх років частка угорців складала понад 10%.

Крім того, в уряді Орбана вимагають скасування норми про 10% у принципі. Тобто якщо хоч скількись представників угорської меншини жили у певному місці традиційно – то це "угорська" територія.

Також Угорщина вимагає від України відмовитися від рішення місцевих рад у цьому процесі й зробити присвоєння статусу автоматичним.

Від Угорщини категорично звучить вимога про те, щоби використовувати лише перепис 2001 року попри те, що відтоді кількість угорців, що живуть на Закарпатті, скоротилася майже удвічі.

Ключовим є те, що в уряді Орбана прямо називають цей блок визначальним для всього комплексу з 11 вимог. При цьому в Орбана бачать падіння частки угорського населення на Закарпатті нижче 10%.

Як відомо, наприкінці січня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час візиту до Ужгорода передав українській стороні список із 11 вимог, які мають гарантувати права угорської нацменшини в Україні.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка очолює українську делегацію на переговорах про вступ із Європейським Союзом, підтвердила готовність України виконати угорські вимоги в рамках вступу України до ЄС.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Як Угорщина знову перетнула червоні лінії у шантажі України на шляху до ЄС.