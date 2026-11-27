Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна домоглася окремого підходу до використання доходів від системи торгівлі викидами ЄС (ETS).

Про це він сказав за підсумками неформального саміту Європейської ради в Брюсселі, передає RMF24, пише "Європейська правда".

За його словами, кошти від продажу квот на викиди парникових газів мають залишитися в польському бюджеті, а не надходити до спільного бюджету Євросоюзу.

"Усі зрозуміли, що для Польщі система торгівлі викидами у її нинішньому вигляді є неприйнятною, і пообіцяли розглядати Польщу окремо. З погляду Польщі, ідея про те, що кошти від ETS надходитимуть до бюджету ЄС, а не до національних бюджетів, є неприйнятною", – акцентував він.

Туск зазначив, що у Брюсселі всі зрозуміли та зобов’язалися розглядати Польщу окремо, коли йдеться про перенаправлення доходів від продажу квот у рамках ETS до бюджету ЄС.

"Ми досягли 100% того, чого прагнули на цьому етапі, а це означає, що це не розглядається як польська примха чи егоїстична думка; навпаки, усі наші партнери (...) спокійно сіли за стіл і дуже серйозно обговорили різні аспекти", – сказав він.

За словами Туска, ще будуть розглянуті технічні деталі, але він вважає "це питання фактично вирішеним стосовно ETS".

Зауважимо, лідери ЄС не змогли досягти остаточної домовленості щодо фінансування України у 2027 році й стосовно довгострокового бюджету ЄС на 2028-2034 роки – і достроково завершили саміт Європейської ради 26-27 листопада.

Докладніше про суперечності між державами ЄС щодо майбутнього довгострокового бюджету та перспективи фінансування України читайте у статті "Європейської правди" "Битва за 100 млрд. Як у ЄС готують новий бюджет та чи будуть в ньому гроші для України".