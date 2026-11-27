Україна у першому кварталі наступного року планує наздогнати Молдову у виконанні проміжних ключових показників (бенчмарків) у межах переговорів про вступ до ЄС (IBAR).

Як пише "Європейська правда", про це заявив віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов під час виступу в парламенті.

Ченцов визнав, що Молдова обігнала Україну у темпах виконання IBAR – звіту Європейської комісії про виконання країною-кандидаткою проміжних критеріїв у сфері верховенства права.

Він очікує, що Україна зможе наздогнати сусідню країну у перші місяці 2027 року.

"Молдовани дещо активніше просунулися щодо виконання IBAR. Це попередні показники першого кластера. Але ми розраховуємо вже в першому місяці наступного року, максимально там в рамках першого кварталу, також цей результат забезпечити", – відповів віцепрем’єр на запитання депутатів.

Він наголосив, що найближчим пріоритетом є отримання позитивної оцінки щодо виконання Україною проміжних критеріїв за кластером "Основи", тобто IBAR.

"Це 29 бенчмарків, 84 підбенчмарки у першій половині наступного року, що підтвердить готовність України до системного провадження реформ у сфері верховенства права та антикорупції і дозволить одразу перейти до закриття переговорних розділів", – пояснив Ченцов.

За його словами, для прискорення цих реформ Єврокомісія та Україна створили спільну робочу групу Task Force. Група вже узгодила конкретний перелік кроків, які слід виконати, та графік їхньої імплементації.

Віцепрем’єр повідомив, що для отримання позитивного IBAR, за попередніми оцінками, український парламент має ухвалити понад 150 законопроєктів. Наразі у Верховній Раді вже зареєстровано 56 документів.

Нагадаємо, 19 листопада Європейська комісія передала на розгляд Ради ЄС звіт із позитивною оцінкою виконання Молдовою проміжних критеріїв (IBAR) у сфері верховенства права та демократичних інституцій.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Молдова може досягти рівня Чорногорії у переговорах про вступ до Європейського Союзу вже у 2027 році, якщо збереже нинішні темпи реформ.

Тим не менш, варто зауважити, що Молдова, як і Україна, має два невідкриті перемовні кластери – №4 та №5.

Також повідомлялося, що Кос обговорила з українським урядом та парламентом список реформ, необхідних для виконання Україною бенчмарків (проміжних критеріїв) на вступ до ЄС.